@@@ 1º DE MAIO

Sob o comando de Eduardo Japonês (PV), a prefeitura de Vilhena realizou um importante sonho dos moradores da avenida 1º de maio: asfalto. Na última sexta-feira, homens e máquinas espalharam a camada asfáltica no segundo trecho da referida avenida. Moradores, que há décadas esperavam ansiosamente pela pavimentação, agradeceram os esforços do mandatário municipal.

@@@ CAUSÍDICO EM RECUPERAÇÃO

Amigos do advogado Caetano Neto, um dos mais ferrenhos críticos da classe política local e estadual, afirmam que ele está se recuperando muito bem após ter sofrido princípio de enfarte, e em poucos dias estará em plena forma para brandir seu porrete pra cima dos políticos. Estamos com saudades e torcendo por seu breve retorno.

@@@ CINCO NOMES DE PESO À PREFEITURA

Faltando praticamente três semanas para a chegada do ano eleitoral municipal, Vilhena hoje conta com cinco, ou quase isso, pré-candidatos a prefeito: Japonês, Rosani Donadon, Darci Cerutti, Valdir Kurtz e a incógnita que atende pelo nome de Jaime Bagatolli. A coisa deve afunilar lá na frente, e é provável que a disputa termine com três postulantes ao Executivo.

@@@ RETORNOU DA VIAGEM

Mas se por um lado há pontos positivos, por outros aparecem os negativos. Eduardo Japonês, depois de uma semana ausente da cidade, está de volta à realidade e tem pela frente o desafio de encarar a greve dos servidores municipais, que vem ganhando adesões nos últimos dias. Espera-se que ele tome a iniciativa de abrir o diálogo com o funcionalismo para buscar saída ao impasse.

@@@ PROMETEU, MAS…

Vítima de suas próprias palavras, pois assumiu um compromisso com o funcionalismo que não terá condições de cumprir, o Japonês vai ter que se virar nos trinta para convencer os servidores a suspender o movimento sem que eles tenham suas reivindicações atendidas.

@@@ LIMITE DE GASTOS

Isso porque é complicado fazer qualquer tipo de reajuste salarial sem correr o risco de ultrapassar o limite de gastos com folha de pagamento estabelecido pela Lei de Responsabilidade fiscal, posto o Município estar sem margem para tanto. Vai ser bem complicado.

@@@ TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES

Mas, falando na viagem do prefeito, alguém pode fazer a gentileza de contar aos contribuintes o que exatamente o Japa foi fazer em Santa Catarina e São Paulo, já que a coisa parecia ser tão urgente que ele teve que deixar a cidade em meio à crise com o funcionalismo? Tem gente achando que, como o Chefe do Executivo andou pelo litoral catarinense, quem sabe ele pode estar programando construir uma praia por aqui.

@@@ SEMAGRI SEM CONTROLE

E a Secretaria Municipal de Agricultura de Vilhena (Semagri), hein? Bom, apesar do secretário Jair Dornelas garantir ter multiplicado o atendimento a produtores rurais, por outro lado aparentemente está deixando a coisa correr frouxa na sede da secretaria. O controle sobre uso de veículos oficiais sob sua guarda, por exemplo, tá bem bagunçado, isso é fato. Esta semana, mais um fato envolvendo uso de indevido de veículos oficiais da pasta veio à tona. E com direito a suposto beijo dentro do carro (leia AQUI).

@@@ DÚVIDAS SOBRE LICITAÇÃO

Circulam nas redes sociais postagens que colocam em dúvida a lisura do processo de licitação para contratar uma empresa de manutenção de equipamentos de informática da Câmara de Vereadores de Vilhena. De acordo com os posts, houve fraude no procedimento, feito ainda na época da presidência de Adilson de Oliveira (PSDB), mas como agora a Casa está sob o comando de Ronildo Macedo (PV), é dele que estão cobrando explicações.

@@@ COBRANÇAS NAS REDES SOCIAIS

A situação está provocando cobranças a todos os vereadores, com pessoas exigindo que alguém tome iniciativa e proponha a instauração de procedimento oficial investigativo para apurar se as denúncias procedem mesmo. Tentaremos ouvir os parlamentares sobre o assunto ainda nesta semana.

@@@ MISTER “M”

Outra coisa que os vereadores poderiam aferir de forma mais incisiva é o destino de 400m³ de madeiras em toras que foram doados ao Município e que teriam sido trazidos de Espigão do Oeste para desdobro em madeireira vilhenense. Dizem por aí que só sobrou 8m³ da madeira beneficiada. E então, alguém pode explicar como é esse negócio?

@@@ REJEIÇÃO?

Já na corrida pelas vagas ao Legislativo o número de pretendentes se multiplica. E o que se fala nas esquinas e corredores da cidade é que a tendência de renovação do Parlamento pode chegar a 80%. Há manifestações de sobra apontando que a atual composição da Câmara Municipal não correspondeu às expectativas do eleitorado, e que não passará de três o número de vereadores reeleitos. Quem viver, verá!

@@@ INAUGURAÇÃO SÓ PARA 2020

E, fechando com a Câmara Municipal de Vilhena, conforme a coluna vem comentando há muito tempo, não será este ano a inauguração do novo prédio. O próprio presidente da Casa, Ronildo Macedo, admitiu esta semana na redação do Extra de Rondônia que a melhor expectativa para a solenidade é a primeira sessão ordinária de 2.020, que acontece no início de fevereiro.