Acidente envolvendo um carro VW Gol, de cor cinza, placa JQN-7108/Cerejeiras e uma Toyota Hilux, de cor prata, placa NEF-9980/Cerejeiras, aconteceu na noite deste sábado, 7, na BR-435, em frente ao secador do Masutti, em Cerejeiras.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia no local, o condutor do Gol identificado como Messias Fernandes de Araújo, seguia pela rodovia sentido Corumbiara, quando na frente do secador, por motivo ainda desconhecido, teria perdido o controle de direção, invadido a pista contaria e batido de frente com a caminhonete.

O choque foi tão violento que o condutor do Gol morreu na hora preso às ferragens, um dos braços arrancou e foi encontrado cerca de quatro metros da colisão.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e precisou fazer um procedimento chamado de estricagem com o desencarcerador hidráulico para retirar o corpo da vítima. Na Hilux haviam dois homens e uma criança que nada sofreram.

A Polícia Militar (PM), foi até ao local e isolou a área até a chegada da Polícia Técnico Cientifica (Politec), e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que registrou a ocorrência.

