O furto de uma bicicleta avaliada em mais de R$ 1 mil, aconteceu na noite de sexta-feira, 6, na Avenida, Major Amarante, no centro de Vilhena.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima procurou a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), e relatou que no início da noite de sexta, trancou sua bicicleta Cairu Lotus, aro 29, no bicicletário de um estabelecimento comercial. Contudo, ao retornar por volta das 23h00, sua bicicleta não estava mais no local.

O furto de bicicletas se tornou comum em Vilhena, principalmente desse modelo devido ao valor, cujo preço varia de R$ de 1,2 mil a R$ 1,8 mil.