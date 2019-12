Através de aviso de licitação publicado na última semana no Diário Oficial do Município de Vilhena, a Câmara anunciou o pregão eletrônico para aquisição de mobiliário visando estruturar as novas instalações do Legislativo.

Conforme o pregão, a estimativa é de gastar R$ 508 mil com aquisição de material permanente, tais como cadeiras giratórias, longarinas, poltronas e sofás.

O presidente da Casa de Leis, Ronildo Macedo (PV), ao divulgar o pregão, informa que os produtos são destinados a suprir as necessidades de renovação do mobiliário da sede da Câmara, a qual se encontra em reforma e ampliação.

Para as empresas que quiserem participar do certame, o recebimento das propostas iniciou na última sexta-feira, 6, e vai até a próxima terça-feira, 17 de dezembro, às 08h10. A abertura das propostas está prevista para as 08h11 do dia 17 de dezembro (horário de Brasília).

O Extra de Rondônia tentou obter mais informações através do edital que está no site do Portal da Transparência da Câmara de Vilhena, mas há problemas no acesso ao sistema.

O valor de R$ 508 mil faz parte do “pacote” de R$ R$ 738.320,90 aprovado pelos parlamentares em outubro passado. Além da mobília, o valor total também visa a aquisição de equipamentos de sonorização e finalização da obra do prédio do Poder Legislativo vilhenense.

Na ocasião, em entrevista ao Extra de Rondônia, Macedo explicou que, com o complexo quase concluído, não faria sentido algum parar tudo agora. A reforma da Câmara já supera os R$ 4 milhões com várias despesas e estava prevista para ser concluída em janeiro de 2019 (leia AQUI).

“Desperdício e descaso com dinheiro público seria não concluir o prédio e não dotar as instalações de plenas condições de funcionamento”, argumentou (leia AQUI).