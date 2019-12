No domingo, 08, ex-atletas e ex-dirigentes do Vilhena Esporte Clube (VEC) se reuniram para uma partida amistosa, no estádio municipal Arnaldo Lopes Martins, o conhecico “Portal da Amazônia”.

O amistoso, que reuniu desportistas que fizeram parte do clube, contou com a presença da torcida Lobos do Cerrado, e, após o jogo, aconteceu um almoço de confraternização.

De acordo com presidente da Liga de Futebol de Vilhena (LFV), Natal Jacob, o momento foi especial e único, na qual lendas do clube estiveram reunidos. “Fiquei feliz em ter encontrado caras que formaram parte do VEC, como Fubá, Silvinho, Cafú, Formiga, Tostão, Baiano e alguns ex-dirigentes do clube. Assim como também, a nossa querida e apaixonante torcida”, frisou.

Natal, ainda, disse que esse encontro é para mostrar que clube não morreu, apenas deu uma pausa, porém para o ano que vem, o time estará de volta no Campeonato Rondoniense. “O VEC tem história; foi o primeiro clube da cidade de Vilhena e com cinco títulos no estaduais, tanto na cidade como no Estado e Brasil, o clube é respeitado e conhecem a história”, concluiu.