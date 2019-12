O prefeito Eduardo Japonês (PV) foi claro com o sindicato dos servidores municipais na manhã desta segunda-feira, 9: o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) será implantado.

Agora uma comissão mista formada por representantes da Prefeitura, Câmara e do Sindicato dos Servidores Municipais do Cone Sul de Rondônia (Sindsul) começará imediatamente as análises financeiras para definição dos termos finais do acordo.

A previsão dos envolvidos é que o projeto esteja pronto dentro de um a dois meses e seja aprovado antes de fevereiro.

A reunião durou cerca de duas horas na manhã desta segunda-feira, no gabinete do prefeito, e envolveu o presidente do Sindsul, Wanderley Ricardo, e mais três representantes do sindicato, além de diversos secretários municipais, pastores e empresários locais.

Em conversa franca, ambos os lados expuseram suas dificuldades e capacidades de negociação.

A comissão será composta por 10 membros, sendo três do sindicato, seis da Prefeitura e um da Câmara de Vereadores, que deve ainda realizar leitura, discussão e votação do acordo final até início de abril de 2020, prazo máximo previsto por lei para conceder aumentos a servidores, visto que se trata de ano com eleições.

Os servidores sindicalizados realizaram assembleia ainda nesta manhã, logo na sequência do encontro na Prefeitura, e deliberaram pelo fim da paralisação, que durou uma semana (leia AQUI, AQUI e AQUI).

Inclusive, o prefeito explicou que, com esta aceitação da proposta, os grevistas não terão seus salários ou benefícios cortados em relação ao tempo parados, apenas terão de repor os dias de trabalho perdido, conforme acordo entre Prefeitura e sindicato, atendendo a exigência da lei.