No domingo, 8, policiais da 3ª Cia/4º BPM encontravam-se em patrulhamento, quando a Central de Operações da Polícia Militar acionou a guarnição para comparecer a Rua Ricardo Franco, bairro Pioneiros, em Pimenta Bueno, onde teria acontecido um roubo.

Os policiais fizeram contato com o solicitante, que tem 65 anos, na qual relatou que o suspeito o segurou pela camisa e utilizando-se de força física, subtraiu sua carteira com a quantia de R$ 160,00 – em seguida, jogou a carteira no chão e agrediu a vítima, vindo a rasgar sua camisa.

De posse das informações os militares iniciaram diligências pelas proximidades, obtendo êxito em localizar um suspeito com as mesmas características descritas pela vítima, que ao ser abordado, confessou ser o autor do roubo.

Com o suspeito identificado a primeira vista por Ronaldo, foi encontrado a quantia de R$ 110,00 e questionado sobre o restante do dinheiro, disse que repassou para outro usuário de drogas para fazer o “corre” (linguagem utilizada para comprar entorpecente).

O suspeito recebeu voz de prisão e foi levado para delegacia de Polícia Civil e permanece à disposição da Justiça.