Artilheira, melhor atacante e craque do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Este foi o resultado do empenho e dedicação da jogadora Millene Karine Fernandes Arruda, jogadora do Corinthians Esporte Clube, de São Paulo, na cerimônia realizada na noite de segunda-feira, 9, do Prêmio Bola de Prata, da ESPN.

Mas o que muitos de seus admiradores não sabem é que a atleta começou sua trajetória nos campos do distrito de Riozinho, em Cacoal, onde nasceu.

Considerada pela crítica como a melhor jogadora da temporada, Millene disputou 44 partidas este ano, marcando 31 gols. Ela foi uma das protagonistas da grande campanha corintiana em 2.019, repleta de conquistas e quebra de recordes. O time chegou ao incrível número de 34 vitórias consecutivas, e está a 45 jogos sem perder. O título de campeã nacional não veio – o Corinthians foi vice – mas isso não tira o brilho da trajetória da equipe, onde a rondoniense foi uma das protagonistas.

Millene começou a jogar em Rondônia ainda criança, e muitas vezes dependia de carona com caminhoneiros e estranhos para participar de torneios em Cacoal e imediações, posto que morava no distrito de Riozinho. O curioso é que ela sempre jogava em times mistos, e aqui no Estado jamais participou de competição exclusivamente feminina.

Apostando em seu potencial, o pai dela a levou para tentar carreira nos grandes centros, começando em Belo Horizonte, onde os sonhos quase se frustraram. Mas a perseverança acabou sendo determinante, e depois de passar pelo futebol de Brasília e Mato Grosso, conseguiu ingressar no time de Rio Preto, interior de São Paulo em 2.015. Lá acabou sendo campeã estadual e brasileira, e no ano passado foi contratada pelo tradicional Corinthians, e foi até mesmo convocada para a Seleção Brasileira.

Vivendo o melhor momento de sua carreira, Millene tem apenas 25 anos, o que gera expectativa de muitas glórias e conquistas pela frente.