Após 16 dias esperando a boa vontade da empresa Energisa, o vendedor Luis Henrique Globes Silveira, de 22, anos, teve a energia ligada em sua casa na cidade de Cerejeiras, leia (AQUI).

Luis entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia, no último dia 4, onde reclamou que alugou uma casa na Rua Rondônia, no bairro Liberdade, porém, como todo imóvel de aluguel, o inquilino vai até a concessionaria e passa a conta para seu nome e pede ligação, e quando desocupada o imóvel volta a concessionária e solicita o desligamento.

Contudo, não foi diferente para o vendedor, que alugou a residência, foi até ao escritório da Energisa e pediu a ligação. Mas aí começou a saga de Luis, mudou na casa pensando que no máximo em 12 horas a energia seria ligada, porém, quando entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia, já haviam passado 10 dias e nada da empresa ligar sua luz, e ao ir na concessionaria, reclamar foi informado pela funcionária que não havia prazo determinado para a ligação.

Com isso, Luis amargou enorme prejuízo, diversos produtos que precisavam de refrigeração acabaram estragando. Entretanto, a empresa apareceu ontem, dia 9, para ligar a energia do imóvel.