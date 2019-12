Está chegando a hora de mais um vestibular tradicional da Unesc, faculdade pioneira em Rondônia. São oferecidas mais de 30 opções de cursos presenciais para ingresso no primeiro semestre de 2020, com professores qualificados e em uma estrutura totalmente preparada para atender todos os acadêmicos e cursos superiores da instituição.

Em Vilhena, a prova do vestibular será aplicada no sábado 14, já em Cacoal e Porto Velho as provas são no domingo 15.

CURSOS

Em Cacoal as provas do VestPlus Unesc, terão início às 09h. Na “Capital do Café”, a Unesc oferece os cursos de administração, análise e desenvolvimento de sistemas, arquitetura e urbanismo, biomedicina, ciências contábeis, direito, engenharias agrícola, ambiental, civil, mecânica e de produção, gastronomia, letras, nutrição, pedagogia, psicologia e sistemas de informação.

A unidade da Unesc em Cacoal está localizada na Rua dos Esportes, nº 1.038. Telefones para contato: (69)3441-4503 e (69)98484-0836.

Já em Porto Velho as provas também iniciam às 09h. Na capital de Rondônia, a Unesc oferece cinco cursos na área de engenharia, sendo engenharia ambiental, engenharia civil, engenharia da computação, engenharia de produção e engenharia mecânica.

A unidade da Unesc em Porto Velho está localizada na Avenida dos Imigrantes, nº 4.045-B. Telefones para contato: (69) 3225-2171 e (69) 98484-0839

Em Vilhena a prova do vestibular será realizada no sábado, às 14h. Na “Cidade Clima da Amazônia”, a Unesc oferece os cursos de arquitetura e urbanismo, biomedicina, ciências contábeis, direito, educação física, enfermagem, engenharia da computação, engenharia agrícola, engenharia ambiental, estética e cosmética, farmácia, fisioterapia, nutrição e radiologia.

A unidade da Unesc em Vilhena está localizada na Rua Cleber Mafra de Souza, nº 8.735. Telefones para contato: (3322-1290 e (69) 98484-1227

VESTPLUS UNESC

As inscrições para o vestibular da Unesc, são gratuitas para qualquer uma das três unidades, podem ser feitas na secretaria da instituição ou pelo site da Unesc, através do link direto www.vestibularunesc.com.br.

Neste ano o VestPlus Unesc ainda tem uma novidade para os melhores colocados no Vestibular. Os candidatos com as melhores notas terão a chance de ganhar bolsas de estudos de até 100%.

A dica para quem vai fazer o Vestibular Tradicional da Unesc neste final de semana, tanto em Cacoal, Vilhena ou Porto Velho, é chegar com pelo menos 15 minutos de antecedência, portando caneta preta! As provas do VestPlus Unesc serão compostas por questões de matemática, Língua Portuguesa, atualidades e redação.