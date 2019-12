Mais um levantamento do Extra de Rondônia confirma que o uso de diárias entre parlamentares é o maior questionamentos dos munícipes na região do Cone Sul de Rondônia.

Números do Portal da Transparência comprovam que o Legislativo do município de Cerejeiras é em 2019 um dos mais gastadores nesta natureza, envolvendo vereadores e servidores, superando outras Casas de Leis da região.

Diferente que outros sistemas, o Portal da Transparência da Câmara de Cerejeiras não mostra o valor total de diárias, sendo necessária a somatória manual.

Entre os nove parlamentares, quem usufruiu mais deste mecanismo de despesa foi o vereador Gabriel Cândido de Oliveira, presidente da Casa, com R$ 21.725,00.

Por coincidência, hoje, terça-feira, 10, ele usufrui de 4.5 diárias, no valor total de R$ 1.485,00 e embarca para a capital do Estado de Rondônia, só retornando a Cerejeiras no sábado, 14, informa o Portal.

Em sua justificativa, o parlamentar explica que foi para Porto Velho para manter audiências com os deputados estaduais Luizinho Goebel, Ezequiel Neiva e Chiquinho da Emater, todos eleitos e com residências na região do Cone Sul.

Informa, ainda, que acompanhará a prefeita Lisete Marth à Secretaria Estadual de Educação para obter reunião a respeito do transporte escolar para apresentação da lei 4.426/2018 do programa “Ir e Vir”.

No ranking geral dos mais gastadores, na segunda posição, está o vereador Saulo Siqueira de Souza, com R$ 18.285,00 e, em terceira colocação, Samuel Carvalho da Silva, “consumindo” R$ 17.535,00 em diárias neste ano. O vereador Isair Francisco Baldin é o mais “econômico” de todos com R$ 9.500,00.

Por outro lado, o Portal também revela uma curiosa situação: o servidor Luiz Carlos da Rocha, que desempenha o cargo de motorista, recebeu até o momento neste ano R$ 17.145,00 em diárias, valor superior a vários parlamentares.

Os valores dos parlamentares de Cerejeiras superam outras do Cone Sul. Em Corumbiara, até o momento, foram gastos R$ 86 mil (leia AQUI) e em Colorado do Oeste 124 mil (leia AQUI).

O site deixa espaço a todos os vereadores e servidores para eventuais esclarecimentos e justificativas no uso das diárias.

>>> VEJA O RANKING DOS MAIS GASTADORES:

1 – Gabriel Cândido de Oliveira – R$ 21. 725,00

2 – Saulo Siqueira de Souza – R$ 18.285,00

3 – Samuel Carvalho da Silva – R$ 17.535,00

4 – Efraim Eugênio de Souza – R$ 16.575,00

5 – José Ferreira da Silva – R$ 13.625,00

6 – José Carlos Valendorff – R$ 10.985,00

7 – Valdecir Sapata Jordão – R$ 10.795,00

8 – Valdecir Atílio Kluch – R$ 10.165,00

9 – Isair Francisco Baldin – R$ 9.500,00