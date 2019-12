No último domingo, 08, atletas da categoria do sub-12 e comissão técnica do SICOOBCREDISUL/ASBAVI de Basketball embarcaram para Curitiba (PR), onde enfrentam o Fluminense (RJ), Instituto Superação-SP e Sport Club do Recife-PE pelo Brasileiro Interclubes.

As partidas serão jogadas no clube Duque de Caxias.

Os primeiros colocados de cada grupo e as três melhores segundas colocadas avançam para as quartas de finais.

As equipes que não se classificarem para as quartas disputarão jogos até o fim da competição para definição do 9º ao 20º lugar.

No masculino, 20 clubes disputam a competição: Sport Recife (PE), Clube Espéria (SP), Sociedade Thalia (PR), Instituto Vitaliza/Nosso Clube (PE), Fluminense (RJ), Clube Curitibano (PR), Círculo Militar (PR), Olympico Club (MG), Minas Tênis Clube (MG), Ginástico (MG), CFCSN (RJ), Paulistano (SP), ASBAVI (RO), Clube Duque de Caxias (PR), AEST Tubarão (ES), Clube Náutico/AADB (PE), Clube Vizinhança (DF), AMAB/Girafinhas (SP), Aeroclube (RN) e Instituto Superação/Basquete Escolar (SP).

A Associação de Basquete de Vilhena (Asbavi) agradece o apoio do Sicoob Credisul, Colégio Coopevi, CMDCA, Academia W Fitness, Ótica Celina, Clínica Fisiocenter e Clínica Central de Diagnóstico.

Para os interessados em treinar junto à associação e empresários que queiram colaborar com o projeto que hoje conta com quase 100 atletas treinando ativamente, entrar em contato através do telefone (69) 9-9959-3636 ou (69) 9235-7676.