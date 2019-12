Os vereadores Carlos Suchi (Podemos) e Samir Ali (PSDB) visitaram a redação do Extra de Rondônia no final da tarde desta quarta-feira, 11, para rebater as críticas proferidas pelo secretário municipal de planejamento de Vilhena, Ricardo Zancan, durante visita ao site na manhã de hoje.

Zancan contestou o montante de remanejamento de verbas orçamentárias (leia AQUI) e chamou os dois vereadores de mentirosos (leia AQUI).

Suchi disse que seu discurso na noite desta terça-feira, ao usar a tribuna na Casa de Leis na sessão ordinária, é para alertar à administração sobre o montante de remanejamentos, a precariedade das praças e o respeito que o prefeito deve ter com os parlamentares que não foram convidados a participar da reunião com representantes do Sindsul (leia AQUI).

“Como fiscal do povo, tenho o dever de alertar à atual gestão para que isso não aconteça novamente. Porém, percebo que o problema da administração leva o nome de Ricardo Zancan. Ele se envolve em tudo e tenta atrapalhar as ações das outras secretarias municipais. Ele age como se fosse o prefeito, mas não tem habilidade para lidar com a coisa pública”, afirmou.

Ele disse que conhece o comportamento de Zancan, que não tem bandeira e está com quem estiver no poder. “Não sei de que caminhão esse moço caiu. Era controlador da Câmara, mas hoje não sabe administrar. É ele que é o mentiroso e vive de falácias”, observou.

Suchi completou seu raciocínio alertando o prefeito de Vilhena através de uma frase do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama: “Livre-se dos bajuladores. Mantenha perto de vocês pessoas que te avisem quando você erra”.

Por sua vez, Samir Ali disse que a cobrança que fez na tribuna sobre os excessos nos remanejamentos é para o próprio bem do Município. “É lamentável que o secretário, que ocupa a pasta de maior relevância na administração vilhenense, pense dessa forma. Ele deveria ser gerenciador de crise e não de discórdia entre o Executivo e Legislativo”.

Ele também levantou a questão do Plano Municipal de Educação (PME) que é uma lei que não é cumprida em Vilhena e convidou à população a assistir seu discurso feito em plenário através do Facebook da Câmara de Vilhena.

“Ao meu ver, Zancan age como menino mimado que não aceita ser questionado. Porém, esse mesmo secretário já errou várias vezes, como na intenção de pagar milhões à Energisa, a conversa de que ele teria ‘sentado’ em cima do Plano de Cargos, Carreira e Salários (PCCS) dos servidores, agindo como se fosse o próprio prefeito, entre outros. É notório que há má interpretação das minhas falas, mas meus pronunciamentos tem surgido efeito de forma positiva em favor da população”, concluiu.