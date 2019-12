A egressa de administração Darah de Mathias Fontana e o professor Deyvison de Lima Oliveira (Departamento de Contabilidade) receberam o prêmio de melhor artigo no “XXI Engema 2019”, na área “Empreendedorismo e Negócios de Impacto”.

O evento ocorreu na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA/USP), entre os dias 04 e 06 de dezembro de 2019.

O artigo premiado é intitulado “Contribuições do uso de redes sociais virtuais para o empreendedorismo feminino” e tem co-autoria dos professores do Departamento de Contabilidade, Elder Gomes Ramos e Ariadne dos Santos Massaro.

O artigo trata do empreendedorismo feminino por meio do uso de redes sociais virtuais, no contexto de negócios que causam impactos sociais e econômicos. A pesquisa foi realizada com empreendimentos de uso intensivo das redes sociais virtuais gerenciados por empreendedoras sediadas no Cone Sul de Rondônia.