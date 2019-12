A prefeitura de Vilhena anunciou nesta quinta-feira, 12, que a entrega das casas do Residencial “Maria Moura” será realizada no dia 17 de dezembro.

O evento começa com assinaturas de contratos às 8h na escola municipal Angelo Mariano, localizada na rua Josias Antônio da Silva, n° 947, e continua a tarde no próprio residencial, às 14h, onde serão entregues as chaves aos beneficiários.

A obra faz parte do programa federal “Minha Casa, Minha Vida” e é gerido em Vilhena pela Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), que já começou a convocar os vilhenenses contemplados.

Das 8h às 11h do dia 17 de dezembro, na escola Angelo Mariano, localizada na rua Josias Antônio da Silva, n° 947, acontece a assinatura dos contratos e a partir das 14h será feito a entrega das chaves. Os endereços já foram sorteados em evento organizado pela Prefeitura de Vilhena no início de abril deste ano.

A entrega encerra um antigo anseio dos sorteados e beneficia cerca de 1.200 pessoas de baixa renda em Vilhena, que é uma das poucas cidades com projetos residenciais do “Minha Casa, Minha Vida” em andamento no país atualmente, após vários cortes do Governo Federal no pagamento de obras não finalizadas.

HISTÓRICO

A obra começou a ser realizada por uma empresa, já há mais de três anos. A não conclusão do projeto fez com que o contrato fosse alterado para outra empresa.

Trâmites burocráticos envolvendo pagamento de impostos pela empresa, danos nas casas e limpeza do local atrasaram o projeto. No entanto, a Prefeitura fez seu papel de informar os beneficiários e acompanhar todo o andamento do processo.

No total cerca de 2 mil famílias se inscreveram na Semas como candidatas às 300 casas do conjunto. Construídas semi-geminadas, ou seja, com paredes coladas umas nas outras, contando também com energia solar, as residências foram feitas respeitando as normas de acessibilidade para pessoas com deficiências físicas e também idosos.