Através de sua página pessoal na rede social Facebook, a prefeita de Cerejeiras, Lisete Marth, que está na capital federal, Brasília, anunciou uma série de compromissos com autoridades federais.

Ela informou que manteve audiência com o general Ubiratan Poty, diretor do Programa “Calha Norte”, do Ministério da Defesa, para reivindicar a liberação de benefícios para o município do Cone Sul de Rondônia.

Ela solicitou a liberação financeira para a construção de calçadas em vias pavimentadas no Bairro Eldorado.

De igual forma, Lisete também solicitou a análise de um projeto (já entregue pelo município) para a pavimentação de ruas no Bairro Anchieta, no modelo sextavados (blocos de concreto com seis lados).

Para a mandatária municipal, os benefícios irão propiciar uma melhor qualidade de vida aos cerejeirenses.