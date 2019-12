Nesta sexta-feira 13, a Four Pub traz para Vilhena a dupla sertaneja, Mayke & Rodrigo, diretamente de Goiás (GO). A festa contará também com a presença da João Pedro & Fabricio, Lucas Perin e DJ Well.

Com a carreira em ascensão, a dupla gravou recentemente um DVD na cidade de Goiânia, que será lançado em 2020.

Os ingressos podem ser adquiridos na Banca do Zóio ou pelo Disk Entrega (69) 98479-4820, a R$ 20,00 pista e R$ 30,00 vip.

Para mais informações entrar em contato através dos telefones 9 8479-4820 (Allan Savaris) e 9 9373-1881 (Douglas Oliveira).