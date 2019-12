O deputado Edson Martins recebeu, em seu gabinete na Assembleia Legislativa, na quinta-feira 12, os vereadores do município de Urupá, Renhi Oliveira (PV), Marcelo Pereira (PV), Pedrão Serrador (DEM).

Na ocasião, as autoridades agradeceram o parlamentar pela liberação de emenda no valor de R$ 120 mil, destinado a implantação do Sistema de videomonitoramento inaugurado no dia 09 de novembro.

Na oportunidade, os vereadores apresentaram também um pedido de recurso no valor de R$ 50 mil para ampliar o sistema de vigilância, proporcionando assim mais segurança para a população.

Edson Martins parabenizou os vereadores e anunciou que vai atender o pedido e proporcionar mais segurança aos moradores de Urupá. “Estamos juntos neste compromisso, e da mesma forma que atendi o pedido dos vereadores há dois anos, vamos liberar mais esses recursos para ampliar o monitoramento da cidade” finalizou.