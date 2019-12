A prefeita Sheila Ancelmo Mosso e um grupo de vereadores estão na capital federal, Brasília, com a finalidade de cobrar a liberação de benefícios para o município de Chupinguaia.

Eles se reuniram com os representantes da bancada federal rondoniense, tais como os senadores Confúcio Moura (MDB), Marcos Rogério (DEM) e Acir Gurgacz (PDT).

Com Confúcio Moura, as autoridades cobraram a liberação das emendas prometidas pelo senador no valor de R$ 2 milhões para a construção do parque das Araras. O senador ouviu as reivindicações e também garantiu benefícios para a área educacional de Chupinguaia.

Por outro lado, o senador Marcos Rogério garantiu viabilizar – além de outras emendas – a liberação de R$ 600 mil para ampliação do posto de saúde e aquisição de mais uma patrol para fortalecer a frota de máquinas desse município.

Consequentemente, o senador Acir Gurgacz fez o compromisso de liberar R$ 300 mil para a aquisição de uma retroescavadeira.

No meio às visitas à bancada federal, a prefeita Sheila recebeu um elogio da deputada federal Mariana Carvalho (PSDB). “A prefeita Sheila tem um jeito especial e consegue tirar benefícios de onde é difícil. Nós, parlamentares, não conseguimos dizer ‘Não’ às suas solicitações. É por isso que Chupinguaia melhora a cada dia”, disse.

Por sua vez, a prefeita salientou que ainda continuará peregrinando benfeitorias na capital federal. “Temos certeza que iremos – eu e os vereadores – sair daqui com recursos garantidos e para serem liberados até o meio do ano de 2020, pois temos uma equipe pronta para enviar o mais rápido possível. Nosso município é carente e, com certeza, que precisamos de apoio, mas juntos somos mais fortes”, ressaltou a mandatária municipal.

Ainda, Sheila agradeceu à população por acreditar em sua administração. “Junto com os vereadores e a equipe da prefeitura de servidores, continuamos buscando o melhor para nosso município. Parabéns a todos. E vamos trabalhar”, concluiu.