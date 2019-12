Sensível ao esporte e também a educação de crianças, adolescentes e jovens, o deputado estadual Eyder Brasil (PSL) destinou emenda parlamentar no valor de R$ 560 mil à Escola Municipal Nair Barros, que fica localizada no bairro Vila Nova, município de Pimenta Bueno.

O objetivo da emenda é a construção da quadra de esportes da escola, que foi totalmente destruída em janeiro de 2015, após um forte temporal no município. A escola atende mais de 500 alunos, do ensino infantil e fundamental na zona urbana.

Eyder Brasil destacou que é preciso resgatar a autoestima dos alunos através do esporte. “Faz quatro anos que esses alunos, principalmente as crianças são afetados por falta de local adequado para praticar o esporte. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) firmam que em todas as etapas do ensino, a educação física é obrigatória”, disse.

O parlamentar também acrescentou que é um defensor do esporte e sua parcela de contribuição para o município de Pimenta, no quesito esporte, será através da quadra.

“Digo sempre que a minha preocupação é saber o que deixaremos de contribuição na vida pública. Espero contribuir veemente em todos os municípios do nosso Estado. Essa é a minha missão”, concluiu.