Estará na conta dos servidores público do Estado de Rondônia, no próximo dia 20, o pagamento do salário de dezembro.

Honrando com o compromisso feito com o funcionalismo, o governador Marcos Rocha vai fechar o ano de 2019 com a folha de pagamento em dia.

A confirmação de cumprimento do calendário previsto pelo governo é aliada ainda ao pagamento do 1/3 (terço) de férias, no mesmo dia, para os servidores que irão gozar o período de folga no mês de janeiro.

Em Porto Velho, o comércio é mantido principalmente pelos salários do funcionalismo público que, apenas com o pagamento de dezembro, terá um aquecimento de aproximadamente R$ 277 milhões.