Solenidade de inauguração das novas instalações do Fórum de Cacoal Desembargador Aldo Alberto Castanheira Silva no último dia 12, em Cacoal.

No descerramento da fita, juiz de direito Elson Pereira diretor do Fórum Comarca de Cacoal, Aldo Castanheira Silva Junior e sua mãe Geysa Castanheira esposa do desembargador Aldo Castanheira (in memorian), prefeita Glaucione Rodrigues, desembargador Walter Waltenberg Silva presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia e promotor de justiça Marcos Ranulfo Ferreira representando o procurador-geral de Justiça Aluildo Oliveira Leite do Ministério Público do Estado de Rondônia.

Em Cacoal, na inauguração das novas instalações do Fórum Comarca de Cacoal no último dia 12, entreguei a 5ª edição revista Marisa Linhares para a juíza auxiliar Euma Mendonça Tourinho da Presidência do Tribunal de Justiça de Rondônia, para o desembargador Walter Waltenberg Silva presidente do TJ/RO e para a prefeita Glaucione Rodrigues.

O sócio-fundador advogado Vornei Bernardes da Costa da Cooperativa Financeira Sicoob Fronteiras, pioneira no segmento em Cacoal, com agências em Ministro Andreazza, Cerejeiras, Colorado do Oeste e Pontes e Lacerda (MT), e o diretor administrativo Tiago Zandoná prestigiaram o lançamento do Reserva do Bosque Condomínio Clube, empreendimento do Grupocal Construções e Incorporações e parabenizaram o empresário Carlos Sefrin da Sefrin Negócios Imobiliários empresa responsável pelas vendas das unidades.

Neste sábado e domingo, haverá café da manhã no local aguardando os visitantes interessados no empreendimento.

Em Cacoal, na renomada Casa de Dança Rodolfo Gonçalves aconteceu curso com a bailarina Ana Botafogo, sem dúvida, o principal nome da dança clássica brasileira.

Ana participou do tradicional Rodolfo Gonçalves Show 2019 e realizou o curso, onde a bailarina, professora e coreógrafa Beatriz Alves foi uma de suas alunas. Neste próximo dia 15, Beatriz comemora aniversário ao lado do esposo Emanuel Alves e dos dois filhos do casal.

Registrei na Casa & Decoração em Cacoal, a elegante Jaqueline Góis.

