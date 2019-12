Foi identificado como sendo Jairon Terres Silveira, de 33 anos, o homem assassinado a tiros em frente uma distribuidora de bebidas na Avenida Paraná, em Vilhena, leia (AQUI).

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o corpo foi oficialmente identificado na manhã deste sábado, 14, por L.C.T, de 37 anos, irmã da vítima.

A irmã foi até ao necrotério da funerária São Matheus, onde o corpo estava à espera de identificação através de algum conhecido ou parente, já que a vítima não portava nenhum tipo de documento.

A irmã ainda relatou que Jairon morava no Estado do Pará e que estava em Vilhena a passeio aproximadamente há 30 dias. A vítima foi assassinada com três tiros, dois na cabeça e um no peito.

A Polícia Civil, já está investigando o caso.