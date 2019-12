Em visita à redação do Extra de Rondônia nesta sexta-feira, 13, a secretária municipal de Ação Social de Vilhena, Patrícia Aparecida da Glória, falou da satisfação que sente ao participar da entrega das chaves de 300 unidades residenciais na próxima semana, “algo que fará toda a diferença para melhor na vida destas famílias”.

Na entrevista, ela mencionou a situação dos venezuelanos que chegam na cidade rotineiramente, questão muito mais abrangente do que a maioria dos vilhenenses imagina.

A secretária também deu detalhes acerca do evento “Natal Feliz”, que acontece no próximo final de semana.

Sobre a entrega das casas do Residencial “Maria Moura”, projeto que levou quatro anos para ser concluído em virtude de uma série de problemas alheios à atual administração, Patrícia afirmou que foi um alívio a Caixa Econômica ter confirmado a ação antes da virada do ano.

“Se isso acontecesse, os contratos teriam que ser refeitos e haveria um trâmite demorado, mas felizmente deu tudo certo”, disse a titular da Semas.

Ela confirmou a entrega para o próximo dia 17, com assinatura dos contratos na parte da manhã, na Escola Ângelo Mariano Donadon, e a entrega das chaves no período da tarde, lá no conjunto habitacional.

A Semas também promove diligências junto a Energisa para que a companhia agilize o fornecimento de energia às casas de forma imediata, adiando as etapas burocráticas, a fim de que os contemplados possam ter conforto já no primeiro dia em seus novos lares.

NATAL FELIZ

Patrícia também mostrou satisfação com o evento natalino que a Semas vai realizar no próximo sábado, dia 21.

A edição deste ano do “Natal Feliz” será realizada no Ginásio de Esportes Jorge Teixeira de Oliveira, à partir das 14 horas, com entrega de cinco mil brinquedos e 1.200 cestas básicas à famílias cadastradas nos programas sociais do Município. Além disso, haverá sorteio de brinde e muitas brincadeira e diversão para os vilhenenses. “Será uma grande festa, que vai fechar de forma sublime a programação desenvolvida este ano por nossa secretaria”.

Falando a respeito do trabalho em 2.019, a secretária afirmou que todos os projetos foram executados de forma satisfatória, apesar de problemas provocados por atrasos em repasses federais. “Foi meio complicado, porém conseguimos dar conta do recado”.

Para o ano que vem, a Semas tem um orçamento superior a R$ 13 milhões e duzentos e cinquenta mil reais, o que dá a dimensão do volume de ações que são de responsabilidade do setor.

ATENDIMENTO A VENEZUELANOS

Um dado importante relativo a este ano diz respeito ao grande número de atendimentos à famílias venezuelanas que passaram pela cidade, fugindo da crise naquela país.

“Foi uma enorme demanda, que não estava prevista, mas conseguimos desempenhar bem o nosso papel, seja acolhendo as famílias que pretendem fixar moradia na cidade, ou dando suporte aos que queriam seguir adiante, mas não tinham condições para tanto. Em ambos caso demos abrigo, alimentação e apoio, e ao que estavam em trânsito disponibilizamos passagens para que seguisse viagem. Felizmente contamos com uma equipe de trabalho competente e sempre disposta a se empenhar ao máximo para a realização de nossas tarefas, então eu credito a todo o grupo o ótimo desempenho da secretaria em todas as ações do ano”, encerrou.