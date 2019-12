Um acordo fechado por aliança partidária incluindo o PSB, PDT e Patriotas lançou Miguel Câmara como pré-candidato a prefeito de Vilhena.

Câmara tem vasta experiência com administração pública e nos últimos anos ocupou a secretaria municipal de Administração na gestão de Rosani Donadon, e no ano passado ocupou cargo de presidente do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (IDEP) no governo estadual, quando o Poder Executivo estava no comando de Daniel Pereira.

Miguel Câmara é presidente do diretório municipal do PSB em Vilhena, e dias atrás já havia evidenciado que o partido e seus aliados tinham pretensão de proporcionar ao eleitorado vilhenense uma alternativa para a sucessão municipal. A aliança conta com participação do PDT e Patriotas.

Ouvido pelo Extra de Rondônia, Miguel Câmara disse que, definida a pré-candidatura, o próximo passo é a elaboração de um projeto de administração para apresentar na época da campanha ao eleitorado, partido do conhecimento que Miguel Dispõe sobre o Executivo local.