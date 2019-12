Acidente envolvendo uma moto e um carro, aconteceu na tarde deste domingo, 15, no cruzamento da Avenida Brasil (30), com a Avenida 19, no bairro Bela Vista, em Vilhena.

Conforme boletim de ocorrência, S.G.T, de 37 anos, dirigia um carro VW Gol, placa OHQ-6648 e seguia pela Avenida Brasil, sentido BR-174, e quando chegou no cruzamento com a Avenida 19, deu seta para entrar na via, neste momento colidiu com a moto Honda Biz, placa NBY-3975, conduzida por J.B.O, de 33 anos, na qual trafegava na mesma via, sentido Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, automóvel.

No impacto, o motoqueiro sofreu fratura na mão, ombro e fêmur esquerdo, sendo socorrido ao pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.