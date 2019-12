Na manhã desta segunda-feira, 16, a Câmara de Vereadores de Vilhena aprovou todos os projetos de lei encaminhados pelo Executivo para apreciação em regime de urgência.

Ao todo foram cinco projetos, sendo quatro deles voltados a movimentação financeira. O outro era relativo a reforma administrativa.

Os vereadores aprovaram as matérias sem nenhum tipo de discussão, acompanhados de perto por integrantes do primeiro escalão do Município.

Os projetos relacionados à finanças foram destinados, mais uma vez, para questões relacionadas com a folha de pagamento. Ou outros dois tinham a ver com o setor de Saúde.

O fato marcante desta manhã no Parlamento foi a presença de um dos assessores de maior influência na administração municipal, Gilson Carlos Ferreira, que reuniu-se com os vereadores para aparar arestas em virtude do atrito entre integrantes do Legislativo e o secretário de Administração, na semana passada (leia AQUI).

Em tom cordial, ele destacou o respeito que o prefeito tem com a Câmara Municipal e convidou todos os vereadores para participar da entrega das casas do Residencial “Maria Moura”, que acontece nesta terça-feira, 17 (leia AQUI).

>>> CONFIRA OS PROJETOS DE LEI APROVADOS:

*** 5.752/2019 – Dispõe sobre a Estrutura Administrativa Básica do Poder Executivo do Município de Vilhena e dá outras providências.

*** 5.781/2019 – Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 239.498,91 no vigente Orçamento-Programa. SEMED para pagamento da folha dos servidores e obrigações patronais, referente ao mês de dezembro/2019.

*** 5.782/2019 – Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar, por excesso de arrecadação, no valor de R$ 2.458.000,00 no vigente Orçamento-Programa. SEMED para pagamento da folha e obrigações patronais dos servidores, referente ao mês de dezembro/2019.

*** 5.783/2019 – Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial, por Superávit Financeiro, no valor de R$ 500,00 no vigente Orçamento-Programa. SEMUS para devolução de saldo não utilizado na aquisição de ambulância.

*** 5.784/2019 – Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 59.445,89 no vigente Orçamento-Programa. SEMUS para pagamento de subvenções ao Instituto do Rim de Rondônia, referente ao mês de novembro.