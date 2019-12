A diretoria do Sindicato Rural de Cerejeiras enviou ao Extra de Rondônia “Nota de Indignação” na tarde desta segunda-feira, 16, onde faz um clamor público a respeito pela celeridade do processo sobre o embargo da obra de construção do prédio da Associação Empresarial de Cerejeiras (ACIC) e da cooperativa financeira Sicoob Credisul.

A entidade entende que não há nenhuma irregularidade na permuta dos terrenos com o município para a construção do prédio, e informou que é incalculável as perdas sociais e econômicas que este longo período de embargo judicial está impondo à população do município de Cerejeiras.

>>> LEIA, ABAIXO, A NOTA NA ÍNTEGRA:

NOTA DE INDIGNAÇÃO

O Sindicato Rural de Cerejeiras vem a público expressar sua INDIGNAÇÃO pelo longo período de embargo da obra de construção do prédio da Associação Empresarial de Cerejeiras (ACIC) e da cooperativa financeira Sicoob Credisul.

Considerando que, para o nosso entendimento, não há NENHUMA irregularidade na permuta dos terrenos com o município para a construção do prédio, é incalculável as perdas sociais e econômicas que este longo período de embargo judicial está impondo à população do município de Cerejeiras.

Dentre os prejuízos causados podemos citar: A construção da creche municipal, que seria erguida em seis dos terrenos permutados, que ficam no Bairro Anchieta; a perda de renda e emprego para Cerejeiras na construção da obra; a perda de empregos na nova sede da Sicoob Credisul que seriam gerados caso o prédio estivesse em funcionamento.

Lembramos também dos investimentos sociais e econômicos feitos pela Sicoob Credisul no município de Cerejeiras. Dentre eles podemos citar: A instalação do videomonitoramento na cidade, a construção dos banheiros na Praça da Bíblia, palestras de educação financeira para estudantes do município, o patrocínio de esportes como a Academia Budô de Karatê Shotokan e o time de handebol da escola Castro Alves. Adiciona-se a isso os investimentos feitos por meio dos financiamentos produtivos, a geração de renda e emprego e a retenção de riqueza na região – que seria enviada para fora caso não fosse uma cooperativa.

A diretoria do Sindicato Rural de Cerejeiras confia na Justiça. Por isso, fazemos um clamor público pela celeridade do processo sobre o embargo da obra. Reafirmamos nossa fé pública de que todas as partes envolvidas nesta obra, a saber, os gestores públicos de então, os diretores da ACIC e a diretoria da Sicoob Credisul, são pessoas íntegras e de inquestionável caráter.

Cerejeiras, 13 de dezembro de 2019

Sindicato Rural de Cerejeiras