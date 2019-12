Por volta das 10h50 desta terça-feira, 17, ocorreu um acidente no quilômetro 432 da BR 364, na cidade de Jaru (RO).

Um veículo com carga superdimensionada, que seguia do Estado do Mato Grosso até Ariquemes (RO), encostou e deslocou um fio elétrico de alta tensão, que acabou energizando o pavimento da rodovia.

Nesse momento, o ocupante de outro caminhão desceu do veículo e recebeu a carga elétrica. De imediato, a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) interrompeu a escolta e interditou, por cerca de 40 minutos, toda a via, até a rápida chegada do socorro médico. Funcionários da empresa de energia elétrica, que estavam compondo o comboio, atuaram de forma ágil pra que o local ficasse seguro novamente.

Inicialmente, o homem, de 65 anos anos e que estava consciente quando foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, se queixava de dores no corpo e na cabeça, razão pela qual foi encaminhado a um hospital da região.

Toda a documentação relativa à escolta da carga estava adequada, não apresentando qualquer irregularidade. Uma equipe da PRF está no hospital prestando irrestrito apoio à vítima, que ficará em observação pelas próximas 24 horas.