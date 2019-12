O fato aconteceu na manhã de segunda-feira, 16, na Avenida 1703, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena e foi registrado pela Polícia Militar (PM), na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima menor de idade, contou à polícia que trafegava com sua bicicleta pela via citada quando se envolveu num acidente com um carro Hyundai HB20 de cor vermelha.

Contudo, segundo a adolescente, o motorista disse não ser necessário chamar a polícia, pois arcaria com a despesas de remédios e conserto da bicicleta e passou o número de seu telefone para ela entrar em contato.

Entretanto, o condutor posteriormente identificado como Thiago Gomes de França, de 26 anos, se ausentou do local.

Todavia, assim que a vítima chegou em sua casa, ligou para o número passado pelo motorista, porém, quem atendeu disse que não conhecida nenhum Thiago.

Diante do fato narrado pela vítima, a polícia conseguiu entrar em contado com a esposa de Thiago, na qual confirmou que aquele número era de seu marido, bem como as características do carro envolvido no acidente e que seu marido estava indo para Pontes e Lacerda – MT.

Com isso, foi registrada ocorrência para que a Polícia Civil tome as providências cabíveis pertinente ao caso.