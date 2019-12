Na noite desta terça-feira 17 acontece 33ª e última sessão ordinária do Poder Legislativo de Vilhena deste ano com pauta bem extensa.

Entre as matérias do dia se destacam seis requerimentos de pedidos de esclarecimentos de várias situações relativas ao Executivo, apresentadas pelos vereadores Carlos Suchi (Podemos) e Samir Ali (PSDB), que são declaradamente de oposição ao prefeito Eduardo Japonês.

Os assuntos levantados pelas iniciativas dos parlamentares se referem a casos ocorridos recentemente, que carecem de detalhamento (leia AQUI e AQUI).

Carlos Suchi é autor de quatro dos requerimentos em pauta nesta noite. No primeiro, ele pede informações sobre o valor total que o Município deve a Energisa, incluindo juros e mora, além de solicitar se há débitos prescritos e ainda quer um relatório jurídico com as ações contra a antiga Ceron e da empresa contra o Município. Na mesma propositura Suchi quer saber se há alguma negociação em curso entre as partes, assim como se existe previsão orçamentária para 2.020 para eventual despesa.

Em outro requerimento o vereador quer saber o quantitativo de vagas existentes no Cemitério Municipal, que medidas foram tomadas para solucionar possível problemática e qual é o cronograma para inaugurar um novo cemitério na cidade, como foi proposto pela prefeitura este ano. Suchi também quer saber se tal iniciativa será de iniciativa pública ou privada.

As duas outras propostas são relacionadas as obras de pavimentação que estão sendo realizadas pela atual gestão. Numa delas ele quer saber se a prefeitura dispõe de equipamentos para sondagem de solo e se o Município dispõe de técnico para tanto a fim de executar obras do gênero. Na outra ele quer detalhes sobre a pavimentação da Avenida Rondônia com relação ao sistema de drenagem de águas pluviais, e se os serviços de manutenção do sistema que estão sendo executadas se devem a eventuais falhas na execução da obra.

Por usa vez, Samir Ali requereu da secretária municipal de Agricultura cópias dos documentos de habilitação do condutor de um trator que foi apreendido pela Polícia Militar no dia 24 de novembro, assim como do operador de retroescavadeira que foi danificada com poucas horas de uso e está sob manutenção no SAAE.

Na outra iniciativa, o vereador quer o encaminhamento da situação documental de todos os veículos da frota municipal, com informações sobre pagamento de IPVA, licenciamento e multas, para que a Câmara tenha um quadro real sobre o estado em que se encontram os veículos.

>>> LEIA, ABAIXO, A PAUTA COMPLETA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE HOJE: