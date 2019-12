A última sessão ordinária da Câmara de Vilhena realizada na noite desta terça-feira, 17, foi uma mistura de choro, elogios, críticas, requerimentos e homenagens.

A pauta estava cheia de projetos de leis encaminhados pelo Executivo, seis deles com pedido de urgência para votação solicitada pelo prefeito Eduardo Japonês (PV). No conteúdo, crédito suplementar para pagamento de folha de pagamento de servidores de dezembro, obrigações patronais e regularização de dívida previdenciária superior a R$ 4 milhões.

Após a dispensa de discussões, todos os projetos foram aprovados por unanimidade em plenário.

A sessão continuou com a aprovação, por aunimidade, de seis requerimentos apresentados pelos vereadores Carlos Suchi (Podemos) e Samir Ali (PSDB), solicitando informações do Executivo a questionamentos voltados à obra de pavimentação da Avenida Rondônia, que aparentemente enfrenta falhas e a fiscalização da frota oficial da prefeitura de Vilhena relativo a documentação (pagamento de IPVA, licenciamento e multas), entre outros (leia mais AQUI).

Ao ocupar a tribuna da Casa de Leis, o vereador Samir Ali justificou seus requerimentos apresentados e elogiou a postura do professor Carlos Gilson Ferreira, assessor executivo da prefeitura e “braço-direito” do prefeito Eduardo Japonês, que foi até o Legislativo na última segunda-feira, 16, para tentar apaziguar os ânimos entre parlamentares e o Executivo, após críticas do secretário municipal de planejamento, Ricardo Zancan conta os edis (leia mais AQUI).

“Muitas vezes somos mal interpretados, mas temos o objetivo de contribuir com o município. Quero registrar aqui e parabenizo o assessor Gilson pela sua atitude que ir até a Câmara. É esse o papel do homem de confiança do prefeito, de buscar o diálogo sempre e não agir como menino mimado que não aceita críticas e vai, muitas vezes, falar inverdades nos sites para tentar ganhar algum tipo de elogio”, disse o parlamentar.

A sessão finalizou com homenagens, através de Moção de Aplauso, a vários médicos do município de Vilhena. Ao fazer uso da palavra, a vereadora Leninha do Povo (PTB), autora das da propositura, se emocionou e chorou na tribuna legislativa ao mencionar cada profissional de saúde e lembrar que já trabalhou no Hospital Regional e em posto de saúde do município.

Receberam as homenagens os seguintes médicos ou representantes:

André Monteiro de Alcântara Oliveira, Domingos Montaldi Lopes, Elcio Carlos Rossi, Gediel Alves Palmeira, José Luiz Tolosa Filho, Lauro D’Arc Laraya Junior, Luis Alberto Valdez Marquez, Newton Pandolpho Barboza Filho, Paulo Sergio Marquezini, Renato Grun Bueno, Romualdo de Andrade Kelm, Salim de Jesus Almeida Rabelo Mendes, Wagner Jorge Leite Junior, Walter Eurípedes Aguiar e Yasuyoski Ogsuko Chui.