Na manhã desta quarta-feira 18, visitou a redação do Extra de Rondônia, o comandante do 3º Grupamento de Bombeiros de Vilhena, José Joaquim da Silva, para divulgar o evento da entrega de presentes do projeto “Natal Solidário – Adote uma cartinha, faça uma criança feliz”.

De acordo com o comandante, a ação teve início no dia 11 de novembro, e se encerrou no último dia 15 de dezembro. Nesta edição, o Corpo de Bombeiros recebeu mais de 2 mil cartas, sendo contempladas pela população cerca de 1 mil. Dos itens mais pedidos pelas crianças, Joaquim pontua que foram cestas básicas e material escolar.

O comandante também informou que este ano houve algumas mudanças no projeto. Agora os presentes deverão ser retirados na sede do Corpo de Bombeiros no centro da cidade. Marcado para o dia 23 de dezembro, a partir das 15h, além da entrega de presentes haverá uma tarde recreativa com brincadeiras e guloseimas para as crianças.

O bombeiro finalizou ressaltando que a população deve ficar atenta, pois a equipe entrará em contato com os contemplados, alertando da retirada dos presentes.