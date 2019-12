O deputado federal Expedito Netto (PSD) não visitará Vilhena nesta quarta-feira 18, ocasião em que anunciaria, em evento que ocorreria às 19h, o encaminhamento de recursos para o Município através de ações de seu mandato.

A mudança de plano ocorreu nesta manhã de forma repentina devido a compromissos de última hora na capital federal.

A vinda do deputado havia sido anunciada na semana passada pelo vereador Adilson de Oliveira (PSDB), e confirmada na sessão da Câmara Municipal realizada ontem a noite.

Mas hoje cedo a assessoria do deputado federal acabou entrando em contato com o vereador para explicar que Netto foi convocado por seu partido para reunião urgente em Brasília derivada de ações do presidente Bolsonaro relativas a questões orçamentárias da União.

Com o contratempo, a agenda do deputado federal em Vilhena será marcada para outra ocasião, porém sua assessoria garante que os compromissos firmados com o Município estão mantidos.

O vereador Adilson de Oliveira informou ao Extra de Rondônia que Expedito destinou R$ 1 milhão de suas emendas para o projeto do novo hospital municipal, além de R$ 600 mil para a construção de um ginásio esportivo específico para pratica de artes marciais.