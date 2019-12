Uma boa notícia para Colorado do Oeste. Na manhã desta quarta-feira, 18, o município ganhou um veículo para ajudar nas ações da Assistência Social.

A entrega do carro aconteceu em Porto Velho e foi feita pelo governador do Estado Marcos Rocha.

O prefeito José Ribamar, que está na capital do Estado, recebeu o veículo Etios e agradeceu o chefe do executivo estadual pelo importante benefícios.

O ato foi acompanhado por outras autoridades coloradense, como a secretária municipal de Ação Social, Marlucia da Silva e a primeira-dama de Colorado, Valéria Oliveira.

“O carro será usado nas ações da Secretaria de Ação Social de Colorado, ajudando no desenvolvimento da programação de atividades. É mais uma conquista importante que vai contribuir com o fortalecimento da política social no município”, disse o prefeito em mensagem enviada à reportagem do Extra de Rondônia.