Através de indicação apresentada na sessão ordinária da Câmara Municipal realizada na noite da terça-feira 17, o vereador Célio Batista (PR) propôs que a administração vilhenense lidere uma articulação para criar um consórcio entre os municípios da região para manter o atendimento de pacientes no Hospital Regional da cidade.

“É uma questão primordial, e este tipo de associação tem sido feita pelo país afora, sendo o meio mais viável para se elevar o padrão dos serviços prestados à comunidade”, disse o parlamentar em entrevista ao Extra de Rondônia na manhã desta quarta-feira, 18.

Célio declarou que vem se dedicando a estudar o assunto nas últimas semanas, tendo encontrado modelos em outros Estados que podem ser adotados por Vilhena e demais cidades que dependem do Hospital Regional para atendimento aos pacientes.

“No Paraná, por exemplo, há 370 municípios que atuam neste sistema, mantendo polos regionais cujo custeio é rateado entre todos”, informou o vereador.

Ele também citou o caso da cidade mato-grossense de Sorriso, onde o sistema consorciado transformou a saúde pública numa referência estadual.

O vereador afirma que Vilhena deve provocar a discussão, com participação dos vereadores da cidade, da bancada sulista na Assembleia Legislativa, assim como articular a participação de instituições como o Ministério Público, representações classistas de profissionais de saúde, além dos governos do Estado e da União.

“Deve ser feito um grande chamamento para debater o assunto, com participação de autoridades municipais das cidades da região, a fim de estabelecer as normas para a criação do sistema, garantindo saúde de qualidade à população”, argumenta.

Célio acredita que a união de todos é capaz de promover uma verdadeira revolução na saúde pública. “É só avaliar o potencial. Se nós aqui em Vilhena fomos capazes de alocar mais de oitocentos mil reais em emendas impositivas destinadas à saúde, imaginem se todos os vereadores das cidades da região fizerem o mesmo, destinando verbas ao regional, assim como os quatro deputados estaduais do Sul fazendo o mesmo. Teríamos condições de melhorar expressivamente a estrutura do hospital, dotando-o de condições plenas para o atendimento da demanda”, avalia.

Prosseguindo no raciocínio, Batista também fala da possibilidade de participação da bancada federal, do governo estadual e da União no encaminhamento de verbas. “Tenho certeza que tal saída é viável para todas as partes, fazendo com que o poder público cumpra suas funções com relação a saúde da população”.

O vereador já tomou a iniciativa de articular com vereadores da região que são do mesmo partido que ele, apresentando a proposta e pedindo apoio e divulgação da ideia entre colegas de Parlamento.

Ele sabe que tal questão não será resolvida à toque de caixa, mas crê que o lançamento do debate deve acontecer o mais breve possível. “As ações de vulto na saúde demandam tempo, como as gente pode ver no caso da disponibilização de cirurgias de cataratas, que foi uma indicação minha do começo do ano, mas só agora está sendo concretizada. Mas tal fator não deve ser um entrave para que se iniciem as conversas, e dentro do tempo devido tenho certeza que o consórcio será uma realidade, pois é a solução mais viável para resolver boa parte dos problemas do setor de saúde de nossa região”, finaliza.