Um sitiante revoltado com o descaso gravou um vídeo e mandou para a redação do Extra de Rondônia, mostrando a situação caótica que se encontra a Rodovia do Boi, que em tese era para estar asfaltada.

De acordo com o internauta, fez as imagens para mostrar a realidade de penúria que se encontram os sitiantes daquela região de Corumbiara.

Contudo, um pé de bananeira foi plantado na rodovia, onde mudaram o nome de Rodovia do Boi para Rodovia da Banana já que segundo o autor do vídeo, as autoridades políticas não fazem nada em prol dos agricultores.

