Informamos a todos os associados do Cone Sul, Pimenta Bueno e demais municípios, que contratamos o Doutor Paulo Aparecido da Silva, OAB/RO nº 8202 para a assessoria jurídica da ASSFAPOM (Associação dos Praças e Familiares da Polícia e Bombeiro Militar de Rondônia), para atuar nas áreas do Direito Penal Militar, Penal Comum, Administrativo, Família e outras ações.

Informamos ainda, que o escritório WS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, localizada na Avenida Castelo Branco, nº 280-A, Bairro Pioneiros, na cidade de Pimenta Bueno/RO, já não faz parte da assessoria jurídica da associação.

Caso o associado queira permanecer com um contrato particular com o escritório WS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, os honorários serão de inteira responsabilidade do associado com o advogado, sem qualquer vínculo com a associação.

Informamos ainda, que os processos serão substabelecidos para o Doutor Paulo Aparecido da Silva, que ficará responsável pelas demandas em tramitação.