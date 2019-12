Um motoqueiro ainda não identificado morreu no final da tarde desta quinta-feira, 19, após bater de frente com uma carreta no bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com as primeiras informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor da moto Honda NXR 150 Bros, de cor preta, placa NEG-1048/Corumbiara, trafegava pela Avenida Beno Luiz Graebin, sentido Avenida Melvin Jones, quando bateu de frente com uma carreta Scania.

No impacto, o motoqueiro sofreu morte instantânea. A Polícia Militar de Trânsito (P-tran), isolou a área até a chegada da Polícia Técnico Científica (Politec), para fazer a perícia. Após os trabalhos de praxe o corpo será liberado para remoção.