Em visita a redação do Extra de Rondônia, a enfermeira e professora da Fimca Vilhena, Josiane Bruna da Silva Mesquita, apresentou as pós-graduações que farão parte do currículo da instituição, com previsão de início para 2020.

Segundo a docente, a Fimca abrirá formações continuadas em ginecologia e obstétrica, voltado para graduados em enfermagem, com oferta de 25 vagas.

Mesquita detalha que para o enfermeiro é de extrema relevância a formação continuada, em áreas promissoras como a ginecologia e a obstetrícia. Também serão ofertadas metodologia do ensino na educação superior, microbiologia e parasitologia, além de manejo e fertilidade do solo.

As inscrições para a pós-graduação são gratuitas e a matricula tem o custo de R$ 430,00 a mensalidade com 10% de desconto de pontualidade. O início das aulas está marcado para a primeira semana de março entre os dias 07 e 08.

Ainda de acordo com a profissional, serão encontros mensais, ou seja, uma vez ao mês, e dependendo do modulo poderá ter até dois encontros, com laboratórios preparados para atender todas as aulas práticas conforme a grade curricular dos cursos. Os cursos têm a expectativa de até 18 meses.

Além das pós-graduações a Fimca oferece os cursos de arquitetura e urbanismo, direito, educação física, enfermagem, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica, fisioterapia, odontologia, farmácia e psicologia.

Para quem quiser fazer parte da instituição, a unidade trabalha com o vestibular agendado.

E mais, a Fimca aderiu a todos os programas do governo federal como Prouni e Fies, além de também ter bolsas próprias como a Aceduca – com até 50% de desconto – e a novidade da instituição a bolsa rotativa, que funciona como um financiamento.

Para mais informações sobre os cursos, basta acessar visitar o site ou entrar em contato através do telefone (69) 3322-8966 ou ainda pessoalmente na unidade, localizada na Avenida Marques Henrique, 625 – Centro, Vilhena.