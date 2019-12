Identificado como sendo Jardel Lucindo da Silva, de 21 anos, o motoqueiro que morreu no final da tarde desta quinta-feira, 19, após bater de frente com uma carreta no bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, Jardel conduzia uma moto Honda NXR 150 Bros, de cor preta, placa NEG-1048/Corumbiara, trafegava pela Avenida Beno Luiz Graebin, sentido Avenida Melvin Jones, quando bateu de frente com uma carreta Scania.

No impacto, o representante comercial sofreu morte instantânea. A Polícia Militar de Trânsito (P-tran), isolou a área até a chegada da Polícia Técnico Científica (Politec), que fez a perícia e depois liberou o corpo para a funerária São Matheus fazer a remoção.