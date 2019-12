A Four Pub traz para Vilhena, mais uma festa com atração nacional neste sábado 21. No comando da noite estará o anão ex-integrante do Pânico na Band e DJ, Pedrinho Moura.

Além do DJ, a festa “Cara cadê minha casa?” contará com a participação de Eduardo Lima, João Pedro & Fabrício e Jaime Francis.

Os ingressos estão no primeiro lote, pelo valor de R$ 20,00 pista e vip R$ 30,00, podendo ser adquiridos na Banca do Zóio ou com o Delivery (69)9 8479-4820.