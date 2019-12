Oferecendo para Vilhena um novo conceito em bar, gastronomia e música inaugura nesta sábado 21, o Democrata Bar. Ideal para aquele happy hour com os amigos, você encontra desde petiscos a drinks para animar o seu rolê.

O Democrata abrirá todos os dias no período de final de ano das 17h às 02h, com músicas ao vivo, comidas de boteco, carta de drinks, cervejas de qualidade, chopp, além do prato chefe da casa ‘”Escaldado”.

O bar oferece um ambiente aconchegante com área externa e interna, com visão para a rua.

De acordo com o proprietário, Eliton da Silva Costa, o nome Democrata foi escolhido justamente por trazer uma variedade tanto nos gêneros musicais quanto no público, buscando agradar a todos os clientes.

Não fique de fora e vá conferir, o Democrata Bar está localizado na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes esquina com a Rua 20, no antigo Texas.

POLO GASTRONÔMICO

Segundo o empresário, a região do Jardim Eldorado em Vilhena tem se transformado em um polo gastronômico, isso porque hoje é possível encontrar uma variedade de empresas voltados para o ramo alimentício, dos quais destacam-se a Zero Grau e a Praça de alimentação do Park shopping.

