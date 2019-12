“Hoje é um dia muito especial. Além da Câmara de Vilhena devolver R$ 2,2 milhões à prefeitura, podemos nos alegrar com o benefício de quase R$ 2,5 milhões para a realização do mutirão de cirurgias de catarata”.

Com essas palavras, o vereador Célio Batista comemorou a concretização de um projeto que teve sua iniciativa, em 2013.

Trata-se do mutirão de cirurgias de catarata que começou nesta quinta-feira, 19, em Vilhena graças à emenda da deputada Jaqueline Cassol.

A empresa contratada pela Prefeitura de Vilhena para realizar os procedimentos na cidade é a Pizarro – Hospital do Olho, de Catanduva, em São Paulo, com 45 anos de experiência no ramo.

Na sessão extraordinária promovida na manhã desta sexta-feira, 20, o vereador fez questão de agradecer pessoalmente as autoridades envolvidas na concretização do benefício.

Iniciou seu discurso agradecendo ao secretário municipal de saúde, Afonso Emerick, pela forma como conduziu o procedimento para que o recurso seja realidade.

“Agradeço a você, Afonso, principalmente, porque não deu às costas ao projeto. Quando assumi como vereador, pela primeira vez em 2013, eu falava com todos os secretários que assumiam a pasta para implantar o projeto em Vilhena, mas não aconteceu. Eles não davam importância para isto. Com você foi diferente”, disse o parlamentar, que também agradeceu o prefeito Eduardo Japonês. “Quando falei com o prefeito sobre o projeto, ele me disse que é possível, sim. Ele disse ‘vamos atrás do recurso’, e conseguimos”, completou.

Célio também agradeceu a deputada Jaqueline Cassol, que estava presente na sessão extraordinária.

“Na realidade, deputada, encabecei o projeto sem pensar em recurso de deputado estadual ou federal. Estive pensando na economia da Casa de Leis. Todas as vezes que fui em Brasília, os deputados se interessavam em outros recursos, mas neste procedimento não. E quando Afonso (secretário de saúde) me falou que o procedimento vai acontecer por empenho da deputada Jaqueline Cassol, eu disse ‘agora vai’. A luta foi grande, porque essas pessoas que precisam de cirurgia de catarata eram levadas para Cuiabá (MT) com um ônibus da prefeitura, ou para Bolívia. Ficamos gratos e sei que a população saberá reconhecer esse grande esforço por melhorar a vida dos nossos cidadãos”