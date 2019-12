A empresa Norte Edificações e Empreendimentos Eireli, de Cacoal, responsável pela construção da reforma e ampliação do prédio da Câmara de Vilhena, poderá ser obrigada a pagar indenização por atrasar a obra, que deveria ser concluída em 26 de janeiro de 2019.

Ao todo, já foram oito aditivos de prorrogação e vigência do contrato, com o último assinado semana passada estabelecendo mais 105 dias de prazo (leia mais AQUI).

A informação foi divulgada na manhã desta sexta-feira, 20, pela assessoria do Legislativo, após a sessão extraordinária que teve por objetivo a devolução de R$ 2,2 milhões de economia para o Poder Executivo (leia mais AQUI).

Inicialmente, a assessoria explicou que, antes da reforma e ampliação, o prédio estava completamente depreciado. Mas que, agora, a previsão de inauguração da obra é início de 2020, com mobília moderna e um plenário confortável com 240 lugares.

A assessoria diz que a empresa alegou que o atraso da obra ocorreu por problemas insuperáveis. “Uma comissão da Câmara vai analisar as razões, verificar as alegações e, se for o caso, a construtora terá que pagar indenização na proporção de sua culpa”, salientou.

Por outro lado, a assessoria explica que na obra foram seguidos todos os trâmites necessários para evitar que o dinheiro público seja gasto de forma desnecessária. “A obra será entregue com qualidade e à altura desse parlamento e da nossa gente. Venceremos as críticas da politicagem e, junto com o povo, continuaremos a buscar dias melhores em todas as áreas”, concluiu.

A reforma da Câmara já supera os R$ 4 milhões com várias despesas.