Para garantir um serviço de qualidade e atender a expectativa de seu público, diversas empresas e instituições públicas e privadas já entenderam que é preciso investir no seu capital humano. A formação acadêmica, por exemplo, hoje em dia é essencial!

E é por concordar com este ideal que a Unesc, instituição de ensino superior pioneira em Rondônia, se prontifica, colocando-se à disposição de empresas e instituições que querem garantir uma excelente formação aos seus funcionários, servidores e colaboradores.

Todos os anos, a Unesc celebra diversos convênios, garantindo descontos nas mensalidades dos cursos de graduação e pós-graduação oferecidos pela instituição em suas três unidades: Porto Velho, Cacoal e Vilhena.

Entre estes convênios, por exemplo, podemos citar os que foram celebrados recentemente, como o convênio com a Polícia Militar do Estado de Rondônia, as associações comerciais e industriais dos municípios, grandes empresas rondonienses como a Castilho e Cairu e também o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cacoal (Sinsemuc) e Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado de Rondônia (Sintero).

“A Unesc é uma instituição privada, mas que tem enorme responsabilidade social junto à sociedade rondoniense. Ficamos muito felizes quando celebramos convênios com empresas e instituição, pois nos alegra ver o interesse que existe pela formação no ensino superior. Cada vez mais as pessoas se dão conta de que hoje, ser graduado no ensino superior, é algo essencial para quem busca uma vaga no mercado de trabalho, seja em qual área for”, destaca a diretora geral da Unesc, professora Natividade Cury.