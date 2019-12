Em sessão extraordinária realizada na manhã desta sexta-feira, 20, pela Câmara de Vilhena, os parlamentares devolveram R$ 2,2 milhões à prefeitura, fruto de economia administrativa feita na Casa.

Antes da entrega do recurso e a fala dos parlamentares, o mestre de cerimônia fez um relato das atividades dos vereadores nos últimos três anos de mandato, afirmando que a atual legislatura trabalho com “austeridade, diligências e o máximo respeito a todos os princípios que regem a administração pública, agindo sempre com probidade perante a comunidade”.

Destacou que, em legislaturas anteriores, chegava-se ao final do exercício e não existiam devoluções, tampouco investimentos ou valorização ao servidor. “Tudo isso ficou no passado. O tempo de má gestão com o dinheiro público se for, os desmandos já não existem”, garantiu.

O mestre de cerimônia convidou os parlamentares para os discursos na tribuna da Casa. Adilson de Oliveira (PSDB), vereador que presidiu o Legislativo no biênio 2017/2018, destacou as ações em conjunto que trouxeram investimentos e economias já nos primeiros meses de gestão.

“Estamos fazendo e concretizando. Quando assumimos a presidência da Casa, nossa câmara não tinha escritura, nem alvará, baixamos o salário dos vereadores que formam a Mesa Diretora, coisa inédita no nosso município, economizamos com combustível, pagamos salários atrasados de vereadores que estavam afastados, compramos equipamentos, fizemos o concurso público, melhorias no Portal da Transparência. Todos os vereadores gastamos em diárias menos de 40% que gastou o município vizinho de Pimenta Bueno, porque a nossa meta era a economia. Fechamos a torneira, realmente. Não foi fácil, mas era necessário. Fizemos, em dois anos, uma economia de mais de R$ 4 milhões. Mas, fazendo uma contagem geral dos três anos, a Câmara de Vilhena fez uma economia de mais de R$ 7 milhões. Isso jamais tinha acontecido em nossa história. É o esforço de todos os vereadores”, disse Oliveira ao fazer um breve relato de suas ações.

Por sua vez, o atual presidente do Legislativo, Ronildo Macedo (PV), disse que sente orgulho de pertencer a essa legislatura e que o resultado da devolução colocará a Câmara de Vilhena em destaca estadual e até nacional.

“Vereadores, sem vocês, jamais teríamos um trabalho de excelência. É um orgulho participar dessa legislatura. É gratificante e o momento é de felicidade e alegria. Adilson fez um ótimo trabalho, fizemos um prédio novo para a comunidade. A economia da Câmara vai contribuir muito com a nossa população. Entramos em consenso com o prefeito para que cada parlamentar indique a distribuição em instituições que precisam. É muito de orgulho fazer parte de uma administração que funciona. Hoje é um dia histórico. Fizemos uma pesquisa, e as outras Câmaras não estão com esta visão, e a de Câmara de Vilhena vai crescer em nível de Estado e de país”, analisou.

Ao receber simbolicamente o cheque de R$ 2, 2 milhões, o prefeito Eduardo Japonês parabenizou os parlamentares. “Quero agradecer a todos os vereadores, porque isto representa o sacrifício de vocês. Lembro que na campanha o próprio Ronildo me dizia que, ser for eleito, a vontade dele era devolver dinheiro ao município, hoje é realidade. Parabéns e obrigados a todos”, concluiu.

O deputado estadual Luizinho Goebel (PV) esteve presente na sessão extraordinária, entre várias outras autoridades municipais e regionais.