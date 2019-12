A droga era transportada no porta-malas de um carro de passeio e seria entregue na cidade de Ariquemes (RO).

Por volta das 22h230 de sexta-feira (20), um homem, de 24 anos, foi preso por policiais rodoviários federais quando transportava, em um carro de passeio, quase 28 quilos de maconha. O flagrante aconteceu na cidade de Ji-Paraná (RO), na região central do Estado.

Enquanto realizavam a fiscalização, no km 352 da BR-364, os policiais notaram elevado nervosismo por parte do motorista, razão pela qual fizeram uma busca no carro e encontraram, no porta-malas, 27,8 quilos de maconha distribuídos em alguns tabletes.

Questionado, o indivíduo afirmou que entregaria a droga na cidade de Ariquemes (RO), não tendo revelado, entretanto, onde havia adquirido o entorpecente.

Diante da prática do crime de tráfico de drogas, os policiais efetuaram a prisão em flagrante e o posterior encaminhamento da ocorrência à Delegacia da Polícia Civil.