Cercada de controvérsia e motivo de um enfrentamento forte entre a prefeita e alguns vereadores de Cacoal, a pavimentação da Avenida Porto Velho continua rendendo assunto.

Depois de ter sido questionada a respeito da origem das verbas destinadas ao empreendimento, a prefeita Glaucione Rodrigues (MDB) agora é mais uma vez confrontada pela vereador Jabá Moreira (PRP) sobre a obra, só que desta vez com relação a qualidade dos serviços.

Em postagem feita na quinta-feira 19 numa rede social, o vereador apresenta uma filmagem de cerca de cinco minutos produzida por ele mesmo num longo trecho da obra. As imagens mostram rachaduras em toda a extensão pavimentada e trechos com remendos numa pavimentação de não está nem com dez dias de conclusão. “Trata-se de um serviço mal feito, um desperdício de dinheiro”, afirmou.

O vereador apontou também para a ausência de sarjetas, mostrando pontos em que a erosão já começa a corroer o solo logo abaixo do asfalto novo, criando risco de ruptura no piso. “Sem a sarjeta isso aqui não vai durar nada, tinha que ter sido feita logo em seguida da aplicação da massa asfáltica”, explica o vereador.

Ele argumenta que, independente da controvérsia sobre a origem dos recursos, “quando ficou provado que a prefeita passou informações que não condizem com a verdade”, trata-se de desperdício. “É uma ação feita à toque de caixa, sem o menor cuidado e baixa qualidade, apenas para mostrar serviço. Estou fazendo a minha parte como fiscal das ações do Executivo, e aqui mais uma vez está comprovado que andam fazendo pouco caso com o dinheiro público na nossa cidade”, disse o vereador.

