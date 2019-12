Em entrevista ao Extra de Rondônia nesta sexta-feira, 20, a deputada federal Jaqueline Cassol (PP), que visitou Vilhena para uma série de compromissos oficiais, falou a respeito do Fundo Partidário Eleitoral, matéria polêmica que foi votada esta semana na Câmara do Deputados, em sessão da qual a parlamentar rondoniense se ausentou (leia mais AQUI).

Ela justificou o motivo de não ter comparecido, e disse o que pensa a respeito do assunto.

Sobre sua ausência, a deputada disse que isso se deve a problemas de saúde. “Estou de licença médica, e na verdade nem deveria estar aqui em Vilhena, mas o compromisso aqui na cidade era muito importante, por isso abri uma excessão. Fui criticada injustamente por não ter comparecido a votação da matéria sobre o Fundo Partidário, mas as pessoas não procuram saber direito das coisas antes de falar”, disse Jaqueline.

Em seguida, a deputada falou sobre a matéria. “Em primeiro lugar é preciso deixar claro que não houve nenhum aumento no montante do Fundo, a pauta foi aprovada da forma que o presidente Jair Bolsonaro mandou ao Congresso. Está havendo muita hipocrisia nesta discussão. Até mesmo na votação, há muitos deputados que votaram contra o Fundo, até mesmo na bancada de Rondônia, mas se vocês pesquisarem irão ver que eles lançaram mão destes recursos nas eleições do ano passado”, afirmou.

Ela falou que como presidente de um partido político tem uma visão mais ampla a respeito do assunto. “O Fundo Partidário é um meio de tornar a disputa mais equilibrada, dando condições semelhantes para os candidatos. O que precisa haver são critérios para a distribuição das verbas, transparência nas prestações de contas, e isso nós definimos na reforma da legislação eleitoral, então eu acredito que a partir das eleições do ano que vêm tenho certeza que as coisas serão diferentes. O sistema tem um regramento muito mais rigoroso agora”, afirmou.

Jaqueline encerrou afirmando que sempre irá manter uma postura honesta e franca a respeito de seus posicionamentos na Câmara dos Deputados, e que sempre estará à disposição da imprensa e dos cidadãos para esclarecer qualquer dúvidas acerca de sua conduta parlamentar.